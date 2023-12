Stand: 14.12.2023 16:04 Uhr Kurz vor Weihnachten: Corvinuskirche in Göttingen gesperrt

Die Corvinuskirche in Göttingen ist kurz vor Weihnachten geschlossen worden. Das Dach sei marode und die Statik "eventuell gefährdet", teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. Betroffen ist demnach besonders der Eingangsbereich. Dort sei unbemerkt Wasser eingedrungen, heißt es. Bereits im Sommer hatte die Stadt einen Dachdecker damit beauftragt, die Schäden an dem 1967 eingeweihten Bauwerk zu überprüfen. Ergebnis: Die Balken sind nicht mehr intakt. Dennoch herrschte bis zum vergangenen Dienstag noch Normalbetrieb in der Kirche. Durch den neuen Wasserschaden muss die Statik nun genauer untersucht werden. Aus Sicherheitsgründen wurde deswegen das Betreten der gesamten Kirche untersagt. Für die Weihnachtsgottesdienste sucht die Gemeinde nach einem Ausweichquartier.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.12.2023 | 14:00 Uhr