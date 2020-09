Stand: 28.09.2020 12:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Kreistag: Entscheidung zu Hütten-Altlasten erwartet

Der Kreistag in Goslar entscheidet heute darüber, wie es mit den Altlasten auf dem Hüttengelände in Oker und Harlingerode weitergeht. In der vergangenen Woche hatte der Hildesheimer Unternehmer Herrmann Bettels die angeschlagene Harz-Metall gekauft. In der Sondersitzung will der Kreistag am Nachmittag über den Inhalt eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der Bettels-Gruppe, dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Goslar abstimmen. Darin soll geklärt werden, wie das Areal saniert werden kann und die Kosten aufgeteilt werden können.

