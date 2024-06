Stand: 21.06.2024 15:30 Uhr Krank gemeldet und verschwunden: 30-Jähriger wird vermisst

Die Polizei in Braunschweig sucht mit einem Foto nach einem vermissten 30-Jährigen. Nach Angaben der Beamten hatte sich der Mann am Mittwochmorgen bei seinem Arbeitgeber für einen Tag krank gemeldet, war aber auch danach nicht mehr zur Arbeit gekommen. Zuletzt soll er am Mittwoch in der Braunschweiger Innenstadt mit jemandem telefoniert haben. Laut Polizei ist der 30-Jährige auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der Vermisste ist 1,78 Meter groß, hat blaue Augen und kurze braune Haare. Er trägt eine College-Jacke, auf der ein großes "C" aufgedruckt ist, einen beigen Pullover und dunkelblaue Schuhe. Die Polizei bittet Personen, die den Mann gesehen haben, den Notruf 110 oder die Telefonnummer (0531) 476 25 16 zu wählen.

