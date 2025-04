Wetter am Wochenende: Meist sonnig im Norden - aber kühler Stand: 05.04.2025 17:30 Uhr Nach dem ungewöhnlich milden Wetter der vergangenen Wochen sinken die Temperaturen vorerst wieder. Nachts kann es laut Meteorologen auch Bodenfrost geben.

Im Norden wird es am Sonntag laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) überwiegend heiter und es bleibt weitgehend trocken. In Niedersachsen erwarten die Meteorologen Höchstwerte zwischen 8 und 12 Grad. In Hamburg und Schleswig-Holstein liegen die Temperaturen voraussichtlich bei maximal 9 bis 12 Grad. Kälter und auch wolkiger wird es wohl in Mecklenburg-Vorpommern mit etwa 6 bis 9 Grad.

Minusgrade in der Nacht zu Montag möglich

"Sonntag ist der kälteste Tag, danach gehen die Temperaturen wieder schleppend nach oben", teilte ein DWD-Sprecher mit. Der Ausblick des Wetterdienstes zeigt: In der Nacht zu Montag kann es in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg noch einmal richtig kalt werden - in Bodennähe sind im Binnenland bis zu minus 10 Grad möglich. Die Temperaturen klettern dann am Montag auf der Skala wieder leicht nach oben, es bleibt heiter bis wolkig.

Im Norden war es viel sonniger, wärmer und trockener als üblich

In den vergangenen Wochen ist es für die Jahreszeit überraschend mild und niederschlagsfrei gewesen. Der vergangene März gehörte laut DWD deutschlandweit zu den trockensten, die je gemessen wurden. In Norddeutschland war es viel sonniger, wärmer und trockener als üblich. Demnach ist auch die Waldbrandgefahr besonders früh im Jahr gestiegen. Auch Anfang kommender Woche wird dem DWD zufolge kein Regen erwartet und es bleibt trocken.

