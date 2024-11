Kostenloser Wintermarkt in Braunschweig für mehr Miteinander Stand: 16.11.2024 17:05 Uhr In Braunschweig wurden am Samstag auf einem Wintermarkt Lebensmittel an einkommensschwache Menschen verschenkt. Glühwein und Kakao sorgten für Weihnachtsmarktstimmung.

"Für mehr Miteinander" lautete das Motto des Wintermarktes, auf dem 300 Lebensmittelpakete an einkommensschwache Menschen und Familien verschenkt wurden. Denn die steigenden Kosten von Lebensmitteln, Mieten und Energie machen vor allem einkommensschwachen Menschen und Familien zu schaffen, besonders in der Weihnachtszeit, heißt es vom Sozialverband Deutschland (SoVD) in Braunschweig, der die Aktion organisiert hat.

Aktion in Braunschweig auch gegen Einsamkeit

In den Paketen sind Kartoffeln, Gemüse, Kaffee, Äpfel, Mehl und für Kinder Süßigkeiten. Außerdem waren die Besuchenden bei kostenlosen Getränken und Essen dazu eingeladen, mit den Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen. "Denn finanzielle Probleme korrelieren oft mit Isolation und Einsamkeit", sagt Reiner Knoll, erster Kreisvorsitzender des SoVD in Braunschweig.

Bedarf zu Weihnachten besonders groß

Der Wintermarkt hat bereits im vergangenen Jahr stattgefunden und großen Anklang gefunden. 2023 waren 150 Lebensmittelpakete innerhalb von nur zehn Minuten verschenkt worden. Deswegen werden in diesem Jahr doppelt so viele verteilt. "Der Bedarf ist in der finanziell ohnehin noch anspruchsvolleren Zeit vor Weihnachten sehr groß, deshalb wollen wir hier für ein wenig Entlastung sorgen", sagt Knoll. Finanziell unterstützt wird das Projekt vom Paritätischen Wohlfahrtsverband.

