Kostenlose Sonnencreme für Fußballfans bei der EM 2024

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) mit Sitz in Salzgitter plant, in den zehn Austragungsorten der Fußball-Europameisterschaft kostenlose Sonnencremespender aufzustellen. "Die UV-Strahlung ist ein Gesundheitsrisiko, das häufig unterschätzt wird", erklärte BfS-Präsidentin Inge Paulini am Dienstag in Salzgitter. Sie sei die Hauptursache für Hautkrebs. Die Spender würden in den Fan-Zonen und in der Nähe der Stadien aufgestellt. Sie sollen daran erinnern, wie wichtig der Schutz vor UV-Strahlung ist. Zuerst hatten die Zeitungen der Funke Mediengruppe darüber berichtet. An den einzelnen Standorten solle dabei auch über den aktuellen UV-Index informiert werden, erklärte Paulini. Der Index zeigt auf einer Skala von 1 bis 11+ an, wie intensiv die UV-Strahlung der Sonne am Erdboden ist. Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt.

