Kollision mit Reh und Auto auf B444: Motorradfahrer stirbt

Auf der Bundesstraße 444 im Landkreis Peine ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer nach einem Unfall mit einem Reh gestorben. Nach Polizeiangaben sprang das Wildtier zwischen Edemissen und Stederdorf auf die Fahrbahn, woraufhin der 61-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Er kollidierte mit dem Reh, geriet in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Wagen zusammen. Er starb noch am Unfallort. Der 76 Jahre alte Autofahrer trug keine Verletzungen davon. Auf der Bundesstraße kam es für mehrere Stunden zu einer Vollsperrung.

