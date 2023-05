Stand: 19.05.2023 06:52 Uhr Kollision mit Auto: Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf L523

Am Donnerstag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Landesstraße 523 im Landkreis Göttingen ums Leben gekommen. Laut Polizei war am Nachmittag das Auto eines 69-Jährigen zwischen Wulften und Bilshausen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er verstarb. In dem Auto saß eine Familie aus Hessen. Der 69 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und wurde laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Warum das Auto von der Straße abkam, war den Angaben zufolge noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen seien beide Unfallfahrzeuge beschlagnahmt und ein Gutachter eingeschaltet worden. Die Landesstraße 523 war zeitweise gesperrt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 19.05.2023 | 06:30 Uhr