Stand: 23.05.2024 07:29 Uhr K.o.-Tropfen an Partygäste verabreicht? Polizei sucht Betroffene

Auf einer Party in Gadenstedt (Landkreis Peine) haben Unbekannte mehreren Gästen offenbar K.o.-Tropfen verabreicht. Nun wird laut Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Drei junge Frauen hatten unabhängig voneinander angezeigt, dass ihnen bei der Party schwindelig und übel geworden war. Die Feier mit etwa 1.000 Gästen fand bereits in der Nacht auf den 27. April in Gadenstedt statt. Schon damals hätten Zeugen bei mehreren Gästen Ausfallerscheinungen beobachten können, so die Polizei. Weil vieles auf K.o.-Tropfen hindeute, sucht die Polizei weitere Zeugen. Auch Betroffene sollen sich melden unter der Telefonnummer (05341) 189 70.

