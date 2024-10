Stand: 08.10.2024 09:53 Uhr Knapp 80 Hakenkreuze im Wohnkomplex: Staatsschutz ermittelt

Nachdem in einem Wohnkomplex in Göttingen knapp 80 gesprühte Hakenkreuze aufgetaucht sind, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgemacht. Zeugen hätten einen 40-Jährigen am Freitag bei weiteren Taten beobachtet und die Polizei alarmiert. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes seien dann diverse belastende Beweismittel gefunden worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Mann soll am Donnerstag und Freitag großflächig das verfassungswidrige Symbol an Wände im Treppenhaus und in mehreren Fluren gesprüht haben. Laut Polizei war dort auch der Schriftzug "AFD" zu finden. In der Wohnanlage leben auch zahlreiche Migrantinnen und Migranten. Das Tatmotiv ist der Polizei zufolge unklar, der Staatsschutz ermittelt. Einschlägig polizeibekannt ist der Verdächtige nach Angaben der Beamten nicht.

