Klinikum Wolfsburg testet Patienten und Personal

14 Mitarbeiter des Klinikums Wolfsburg sind nach Informationen von NDR Niedersachsen mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb habe die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Krisenstab des Klinikums zahlreiche Sicherheits- und Hygienevorschriften in die Wege geleitet und umgesetzt. So seien alle Patienten in der Nacht zu Montag auf das Coronavirus getestet worden. Die ersten Mitarbeiter seien am Morgen getestet worden, die übrigen sollen im Laufe des Tages folgen. Insgesamt seien 250 Tests notwendig. Nach derzeitigem Stand seien nur Mitarbeiter betroffen. Mit Ergebnissen rechnet die Stadt am Montagabend, spätestens am Dienstagmorgen. Je nach Lage will die Stadt dann über weitere Schritte entscheiden. Aus Sicherheitsgründen nimmt das Klinikum vorerst keine neuen Patienten auf.

Vorerst keine Besucher mehr erlaubt

Patienten sollen auf umliegende Krankenhäuser verteilt werden, so die Stadt. Nur der Kreißsaal und die Notaufnahme der Kinderklinik bleiben vorerst für Neuankömmlinge geöffnet. Lebensbedrohliche Notfälle sollten sich unter der Notrufnummer 112 melden, sagte die Leiterin der Zentralen Notaufnahme. Patienten, die sich bereits im Klinikum befänden, sind nach Angaben der Stadt soweit möglich, in Einzelzimmern untergebracht. Alle tragen demnach einen Mundschutz. Das Personal arbeite im Vollschutz, wo es medizinisch notwendig sei. Für Besucher gibt es unterdessen keine Ausnahmeregelungen mehr. Sie dürfen das Klinikum vorerst nicht mehr betreten.

Zahlreiche Tote in Pflegeheim

Auch die Situation in einem Wolfsburger Pflegeheim beschäftigt den Krisenstab der Stadt weiter. Seit dem 23. März seien dort 17 Menschen gestorben. Fast die Hälfte der Bewohner habe sich mit dem Coronavirus infiziert. Der Betreiber habe die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen inzwischen hochgefahren, so die Stadt.

