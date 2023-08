Stand: 14.08.2023 20:19 Uhr Klimaaktivisten wollen sich bei VW festkleben - Versuch misslingt

Klimaaktivisten haben am Montag versucht, bei VW in Wolfsburg die Produktion zu stoppen. Der Versuch, sich festzukleben, sei aber dank des schnellen Eingreifens von VW-Mitarbeitern gescheitert, sagte ein Unternehmenssprecher. "Die Linie wurde kurz gestoppt, die Fahrzeugproduktion durch die Störaktion aber nicht wesentlich beeinträchtigt." Insgesamt fünf Aktivisten der "Aktion autofrei" seien am Montagnachmittag mit einer Besucherführung ins Werk gekommen und hätten dann versucht, sich in der Produkthalle festzukleben. "Dies konnte durch das schnelle Handeln von Beschäftigten verhindert werden", teilte der Sprecher weiter mit. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei habe dann die Personalien der Aktivisten aufgenommen.

