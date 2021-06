Klimaaktivisten blockieren VW-Kraftwerk in Wolfsburg Stand: 04.06.2021 09:17 Uhr Klimaaktivisten versuchen nach eigenen Angaben seit dem Morgen, mit verschiedenen Aktionen den laufenden Betrieb bei Volkswagen in Wolfsburg zu behindern.

Rund 40 Aktivisten der Gruppe "Runter vom Gas" sammelten sich am Freitagmorgen nach eigenen Angaben an einer Baustelle und einem Kraftwerk bei Volkswagen. Einige von ihnen seilten sich anschließend mit Transparenten von Kohlebaggern ab, andere ketteten sich an Bagger und Schienen fest haben. Die Lage sei derzeit unklar, sagte ein Polizeisprecher aus Wolfsburg am Morgen dem NDR in Niedersachsen.

Aktion so lange wie möglich aufrecht erhalten

Die Protestler fordern von VW eine konsequente Mobilitäts- und Energiewende. Statt auf E-Autos zu setzen, forderte sie Lösungen wie einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, autofreie fahrradgerechte Städte und den Ausbau des Schienennetzes. Es sei geplant, die Aktion so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, hieß es in einer Pressemitteilung der Gruppe.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 04.06.2021 | 08:30 Uhr