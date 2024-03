Kinder zum Essen gezwungen? Urteil gegen Kita-Mitarbeiterin erwartet Stand: 15.03.2024 16:11 Uhr In einer Kindertagesstätte in Nesselröden (Landkreis Göttingen) soll eine Sozialassistentin Kinder zum Essen gezwungen und eingesperrt haben. Im Prozess könnte am 21. März nun das Urteil verkündet werden.

Ob das Urteil am 21. März tatsächlich verkündet wird, entscheidet sich nach Angaben des Amtsgerichtes Duderstadt im Verlauf der kommenden Woche. Dies sei abhängig davon, ob nach den Zeugenbefragungen noch weitere Anträge gestellt würden oder Beweiserhebungen notwendig seien. Falls die Angeklagte schuldig gesprochen wird, droht ihr im schlimmsten Falle eine Haftstrafe von drei Jahren. "Da die Angeklagte jedoch nicht vorbestraft ist, halte ich eine Höchststrafe für unwahrscheinlich", sagt Gerhard von Hugo, Pressesprecher des Amtsgerichtes Duderstadt gegenüber NDR.de Niedersachsen. Wahrscheinlicher sei entweder eine Geld- oder eine geringe Freiheitsstrafe. Diese könne bis zu zwei Jahren auch zur Bewährung ausgesetzt werden.

Nötigung und Freiheitsberaubung von Kindern in Kindergarten

Die Behörde wirft der 44 Jahre alte Frau aus Duderstadt Nötigung und Freiheitsberaubung von sieben Kindern aus der Krippengruppe der katholischen Einrichtung vor. Die Sozialassistentin soll laut Anklage zwischen September 2021 und Juli 2022 fünf Kindern gegen deren Willen Essen in den Mund gestopft haben. Ein Kind soll sie in der Mittagspause daran gehindert haben, aufzustehen, ein weiteres soll sie in einen Garderobenraum gesperrt haben. Die Angeklagte habe gewusst, dass das Kind die Tür nicht selbst öffnen konnte. Sie habe die Tür erst nach einigen Minuten wieder geöffnet, so die Staatsanwaltschaft. Die betroffenen Kinder waren zwischen einem und drei Jahren alt.

VIDEO: Kinder zum Essen gezwungen: Eltern gegen Kita-Erzieherinnen (02.11.2022) (6 Min)

Eltern klagen erfolgreich gegen Weiterbeschäftigung unter Auflagen

Vor rund einem Jahr war eine Strafanzeige gegen die Sozialassistentin und eine Erzieherin der Einrichtung eingegangen. Darin wurde beiden Fehlverhalten vorgeworfen. Das Verfahren gegen die Erzieherin hat die Staatsanwaltschaft eingestellt. Das Bistum Hildesheim hatte die beiden Beschuldigten als Träger des Kindergartens im vergangenen Juli zunächst von der Arbeit freigestellt. Wegen der angespannten personellen Lage durften sie schließlich trotz laufender Ermittlungen unter Auflagen wieder arbeiten. Daraufhin zogen mehrere Eltern vor Gericht - mit Erfolg. Das Verwaltungsgericht Göttingen gab ihrem Eilantrag statt. Nach Ansicht des Gerichts reichten die Auflagen nicht aus, um eine mögliche Beeinträchtigung des Kindeswohls auszuschließen. Nun muss das Amtsgericht Duderstadt entscheiden, ob es die Anklage gegen die Sozialassistentin in dem Strafverfahren zulässt.

