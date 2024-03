Stand: 07.03.2024 07:23 Uhr Keine Rettungsgasse nach schwerem Unfall auf A2

Bei einem Unfall auf der A2 bei Braunschweig ist am Mittwoch der Fahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war der Mann mit seinem Wagen auf einen Lastwagen aufgefahren und wurde eingeklemmt. Die Unfallstelle befand sich zwischen der Auffahrt Flughafen und dem Autobahnkreuz Nord in Fahrtrichtung Hannover. Die A2 war mehrere Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehr setzte eine Seilwinde ein, um den Kleintransporter unter dem Lastwagen herauszuziehen. Der schwer verletzte Fahrer musste mit hydraulischen Spreizern befreit werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. In ihrer Mitteilung über den Einsatz beklagen die Retter, dass die Anfahrt zum Unfallort schwierig gewesen sei: Im kilometerlangen Stau habe eine Rettungsgasse weitgehend gefehlt. Das habe wertvolle Minuten gekostet, so der Einsatzleiter.

