Kein Schulessen: Braunschweigs OB fordert Geld für Familien Stand: 21.12.2020 15:18 Uhr Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) fordert, Gelder für Schulessen an Familien zu zahlen. Einen entsprechenden Brief hat er an Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) geschickt.

Weil es wegen der Schließungen momentan kein Essen an den Schulen gibt, sollten die dafür vorgesehenen Bundesgelder direkt an die betroffenen Menschen fließen, heißt es aus dem Rathaus. Die Mittel kommen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Auch für die Zeit nach dem 10. Januar geht Markurth nach eigenen Angaben davon aus, dass Schulen so schnell nicht wieder öffnen oder aber auf ein Wechselmodell aus Distanz- und Präsenzunterricht setzen. "Für einkommensschwache Familien bedeutet dies, dass sie auf die Leistung des kostenfreien Mittagessens für ihre Kinder verzichten müssen", so der OB. Dies führe zu finanziellen Einbußen. Außerdem sei damit ein regelmäßiges warmes Mittagessen für viele Kinder und Jugendliche nicht gesichert.

Wolfsburg setzt auf die Lunchbox

Alternativ auf Außer-Haus-Lieferung umzustellen sei für Braunschweig nicht umsetzbar, so Markurth. Den 17 für Schulen zuständigen Catering-Unternehmen der Stadt fehlten dafür die nötigen personellen und logistischen Mittel. Anders in Wolfsburg: Dort gebe es nur einen großen Dienstleister, der zudem eine Tochtergesellschaft der Stadt ist. In Wolfsburg waren im ersten sogenannten Lockdown im Frühjahr deshalb wöchentlich Boxen mit Mittagessen verteilt worden. Die Stadt Braunschweig hatte damals alternativ einen 30-Euro-Gutschein pro BuT-berechtigtem Kind ausgeteilt.

