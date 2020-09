Stand: 29.09.2020 08:27 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Karstadt-Filiale schließt offenbar im Sommer 2021

Die Karstadt-Filiale am Gewandhaus wird offenbar im kommenden Jahr geschlossen. Vermieter Friedrich Knapp, Inhaber von New Yorker sagte der "Braunschweiger Zeitung", dass der Konzern Galeria-Karstadt-Kaufhof zum 30.6.2021 den Mietvertrag gekündigt habe. Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth (SPD) sprach davon, dass die Schließung eine Lücke in der Innenstadt hinterlassen werde. Er fordert, dass die Beschäftigten in die andere Karstadt-Filiale der Stadt wechseln können. Die Stadt werde mit dem Eigentümer über eine Nachnutzung des Gebäudes sprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 29.09.2020 | 06:30 Uhr