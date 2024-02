Stand: 22.02.2024 10:51 Uhr Junger Autofahrer fliegt bei Drogenkontrolle mit Fake-Urin auf

In Northeim hat ein 19-Jähriger am Mittwoch bei einer Drogenkontrolle versucht, die Beamten mit falschem Urin zu täuschen. Nach Angaben der Polizei waren bei dem jungen Mann neurologische Auffälligkeiten festgestellt worden, die einen vorherigen Drogenkonsum vermuten ließen. Der 19-Jährige wurde daraufhin um eine freiwillige Urinprobe für einen Drogenschnelltest gebeten. Bei der Abgabe fiel den Polizisten ein Knistern auf, weshalb sie den Mann durchsuchten. Dabei entdeckten sie eine Plastikverpackung, die typisch für Fake-Urin ist. Der Beschuldigte gab an, dass er diesen bei Fahrten immer am Körper tragen würde, um auf Kontrollen vorbereitet zu sein. Ein zweiter Test mit dem richtigen Urin des Mannes reagierte positiv auf das in Cannabis enthaltene THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

