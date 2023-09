Jugendliche greifen 16-Jährigen auf dem Schulweg mit Messer an Stand: 27.09.2023 19:46 Uhr In Braunschweig haben mehrere Jugendliche am Montagmittag einen 16-Jährigen auf dem Heimweg von der Schule angriffen und mit einem Messer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige.

Laut Polizei befand sich der 16-Jährige auf dem Heimweg von der Schule, als mehrere ihm unbekannte Jugendliche ihn ansprachen und bedrängten. Der Schüler habe versucht wegzulaufen, sei von der Gruppe aber eingeholt und in eine Hofeinfahrt gedrängt worden, so die Polizei. Dort schlugen und traten sie auf den 16-Jährigen ein. Dann zog einer der Beteiligten offenbar ein Messer und stach zu.

VIDEO: Fälle von Jugendgewalt nehmen zu (26.09.2023) (6 Min)

Tatverdächtige kamen mit Verletzungen in die Notaufnahme

Der Schüler wehrte die Angriffe mit den Händen ab, wurde dabei aber verletzt. Als Passanten auf die Situation aufmerksam wurden, liefen die Angreifer den Angaben zufolge davon. Der 16-Jährige kam mit Stichen und Schnitten an den Händen ins Krankenhaus. Die Polizei fahndete nach den Angreifern, zunächst jedoch ohne Erfolg. Am Abend seien im Rahmen der Ermittlungen Hinweise auf zwei tatverdächtige Jugendliche eingegangen, die mit leichten Verletzungen in die Notaufnahme eines Krankenhauses kamen, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.