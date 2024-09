Stand: 02.09.2024 12:50 Uhr Jackpot geknackt: 2,9 Millionen Euro gehen in den Landkreis Goslar

Ein noch unbekannter niedersächsischer Lotterie-Spieler hat bei der Bingo Umweltlotterie fast drei Millionen Euro gewonnen. Das teilte die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH am Montag mit. Demnach hatte der oder die Glückliche das Los am Samstag im Landkreis Goslar für wenige Euro gekauft. Drei Reihen auf dem Los stimmten den Angaben zufolge mit den am Sonntag gezogenen Gewinnzahlen der Lotterie überein. Damit erwarten den Gewinner nun 2.908.647,70 Euro. Die Chance auf einen solchen Treffer der Gewinnklasse eins liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1 zu 1,3 Millionen.

