Stand: 17.06.2021 11:57 Uhr JVA Braunschweig: Ein Mensch bei Feuer verletzt

In der Justizvollzugsanstalt (JVA) Braunschweig hat es am Mittwochabend einen Brand gegeben. Wie die Polizei mitteilte, war in der Zelle eines Insassen eine Matratze in Brand geraten. Andere Häftlinge bemerkten das Feuer bemerkt und schlugen Alarm. JVA-Bedienstete löschten daraufhin den Brand. Dabei erlitt ein JVA-Bediensteter eine leichte Rauchvergiftung. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und sicherte die Löscharbeiten in der JVA ab. Außerdem sammelten die Beamten vor Ort Spuren zur Ermittlung der Brandursache.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.06.2021 | 11:58 Uhr