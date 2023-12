Stand: 06.12.2023 11:58 Uhr Insolventes Rotes Kreuz Goslar von Nachbarverband übernommen

Im September hatte der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Goslar Insolvenz beantragt. Künftig soll er vom DRK-Nachbarverband aus Osterode übernommen werden. Das wurde bei einer Mitgliederversammlung in Bad Sachsa am vergangenen Freitag beschlossen, wie der Osteroder Verband mitteilte. Das Gebiet des bisherigen Kreisverbandes Osterode wird dafür um die Ortsvereine in und um Goslar erweitert. Auf diese Weise könnten wichtige Strukturen im Landkreis erhalten bleiben, sagte Hans Hartmann, Präsident des DRK-Landesverbandes Niedersachsen, in einer Pressemitteilung. Der neue Kreisverband Osterode-Goslar übernehme jedoch keine Verpflichtungen des insolventen Verbandes in Goslar, hieß es. Damit werden auch die gesammelten Gelder aus einer Spendenaktion für die Ukraine in Höhe von 300.000 Euro nach wie vor in die Insolvenzmasse fließen.

