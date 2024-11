Stand: 29.11.2024 12:27 Uhr Innovationspreise in Göttingen: CO2-armer Beton ausgezeichnet

In Göttingen sind am Donnerstag sowohl der niedersächsische Klima-Innovationspreis als auch der Innovationspreis der Region Göttingen Northeim verliehen wurden. Die Klima-Auszeichnung ging an Berding Beton aus Steinfelde bei Vechta. Das Unternehmen hat Betonrohre entwickelt, die nicht aus CO2-intensivem Zement, sondern mit Hilfe von Nebenprodukten aus der Stahlproduktion hergestellt werden. Beim regionalen Wettbewerb gewann Avocet Biosciences aus Göttingen den Jungunternehmerpreis für seine sogenannte RNA-Schere, die bei der Medikamentenentwicklung helfen soll. Die Triqbriq AG punktete in der Klasse für Unternehmen mit bis zu 20 Mitarbeitenden, die Stuttgarter haben eine Ziegelstein-Alternative aus Alt- und Schadholz auf den Markt gebracht. Die Auszeichnung für größere Unternehmen ging an Kortmann Beton aus Schüttorf (Grafschaft Bentheim), das Unternehmen arbeitet ebenfalls an zementfreiem Beton.

