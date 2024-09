In Goslar gründet sich eine freiwillige Hochwasserhilfe Stand: 30.09.2024 07:56 Uhr Heute Abend soll in Goslar eine freiwillige Hochwasserhilfe gegründet werden. Freiwillige sollen künftig als Hilfskräfte die Feuerwehr bei einem Hochwasser unterstützen. Rund 30 Anmeldungen liegen vor.

Die freiwillige Hochwasserhilfe soll die örtliche Feuerwehr im Falle eines Hochwassers bei ungefährlichen, aber wichtigen Aufgaben entlasten, heißt vonseiten der Stadt Goslar. Als ein Beispiel wird das Befüllen von Sandsäcken genannt. Das Projekt ist demnach eine Kooperation zwischen der Stadt Goslar und der Goslarer Feuerwehr. Während der Veranstaltung heute Abend wollen die Einsatzkräfte potenzielle Helferinnen und Helfer für eventuelle Notfälle schulen.

Das Hochwasser 2017 ist unvergessen

Letztmalig war Goslar im Juli 2017 von Hochwasser massiv betroffen. Am 26. Juli 2017 überflutete Starkregen große Teile der Stadt. Die Abzucht, ein kleiner Nebenfluss der Oker, der sich durch Goslar schlängelt, trat über die Ufer. Der Landkreis löste damals Katastrophenalarm aus. Als Reaktion auf die Überflutung wurden die Ufermauern der Abzucht in einigen Abschnitten deutlich erhöht und verstärkt. Während des jüngsten Winter-Hochwassers hatte die Stadt Goslar die Altstadt zusätzlich mit mobilen Deichen vor einem Übertreten der Abzucht geschützt. Geplant ist ein neues Rückhaltebecken an der Innerste, das Gebiete im nordwestlichen Harz bei Starkregen entlasten soll.

