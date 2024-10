Immer mehr Winzer: Weinanbau in Niedersachsen nimmt stetig zu Stand: 07.10.2024 14:01 Uhr Wein aus Niedersachsen: In den vergangenen acht Jahren ist die Fläche, auf der professionell Wein angebaut wird, von 7,6 Hektar auf 47,3 Hektar angewachsen.

Das teilte der Pressedienst des Landvolks am Montag mit. Die Anbaugebiete erstrecken sich dabei über das gesamte Bundesland. Mit jeweils fünf bis fast sieben Hektar Fläche gehören die Regionen um Göttingen, Hannover und Uelzen zu den größten Anbaugebieten von verschiedenen Rot- und Weißweinen in Niedersachsen.

Winzer: Ein gutes Jahr für Rotwein

Einer der niedersächsischen Winzer-Pioniere war Michael Winkler aus Göttingen. Auf seinem Weinberg in Lenglern baut er auf drei Hektar die Sorte Solaris sowie fünf weitere Weißwein- und drei Rotweinsorten an. "Vor Kurzem haben wir die letzten Trauben des Cabernet Blanc gelesen", sagt der hauptberufliche Apotheker. Die diesjährige Lese falle unterschiedlich aus: Für die roten Trauben sei das Wetter sehr gut gewesen. Die frühen Weißweinsorten wie Solaris hätten hingegen unter Fäulnisschäden und Wespenfraß gelitten. Ernte und Saftausbeute seien hier eher gering ausgefallen. Auf den Rosé freue er sich besonders, sagt Winkler: "Das wird ein besonderer Jahrgang, die Trauben geben es her."

Weißwein dieses Jahr besonders früh gelesen

Auch auf dem Weinhof von Helmut Bäßmann und Günter Depke in der Wedemark bei Hannover wurde der Solaris dieses Jahr besonders früh gelesen. "Die verfrühte Ernte zog sich auch im Weinanbau wie ein roter Faden", sagen die beiden Winzer, die seit 2022 Wein anbauen, mit Blick auf die Landwirtschaft. Mit der Menge der insgesamt 3.000 Rebstöcke Solaris und 2.000 Rebstöcke Grauburgunder sind sie am Ende zufrieden. Man habe jetzt 75 Prozent der Zielmenge erreicht, die man erwarten könne. Im nächsten Jahr wollten sie erstmalig ihre roten Trauben der Sorte Carbaret Noir lesen.

Niedersachsen trotz Wachstum Wein-Außenseiter

Seit acht Jahren ist Niedersachsen offiziell Weinland. 2016 wurden nach einer weinrechtlichen Änderung vom Bund die ersten Bescheide zum professionellen Anbau bewilligt. Laut Landvolk ist die Zahl der Bewilligungen seitdem von 10 auf 43 gestiegen. Absolut gesehen sind die Rebflächen in Niedersachsen aber immer noch verschwindend klein. In Rheinhessen etwa, Deutschlands größtem Anbaugebiet, wird Weinbau auf insgesamt mehr als 26.000 Hektar betrieben.

