Immer mehr Haushalte lassen eigene Mini-Solaranlage fördern Stand: 12.04.2022 11:48 Uhr In Braunschweig wollen offenbar immer mehr Menschen eine eigene umweltfreundliche Stromquelle auf ihrem Balkon: Die Fördermittel in Höhe von 500.000 Euro für dieses Jahr sind bereits ausgeschöpft.

Mit dem Förderprogramm unterstützt die Stadt Braunschweig den Kauf von Photovoltaikanlagen, Heizungsanlagen für erneuerbare Energien und Energieeffizienzmaßnahmen, teilte die Stadt mit. Weil die Nachfrage bereits in den vergangenen Jahren hoch gewesen sei, wurde die Fördersumme von zunächst 400.000 Euro um weitere 100.000 Euro erhöht. Doch auch der Betrag scheint nicht auszureichen. Denn erstmals würden auch die sogenannten Mini-Solaranlagen gefördert. Allein hierfür seien in den vergangenen acht Tagen mehr als 230 von insgesamt weit über 500 Anträgen eingegangen, so die Stadt in der Mitteilung vom Dienstag.

Förderbescheide sollen im August versandt werden

"Mit der Förderkomponente 'Mini-Solaranlage' ist es gelungen, auch Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit zu geben, sich an der Energiewende zu beteiligen", sagte der Leiter des Fachbereichs Umwelt, Thomas Gekeler. Das weiterhin "große und stetig steigende Interesse der Braunschweiger Bürgerinnen und Bürger", zum Klimaschutz und zur Energiewende beizutragen, sei erfreulich. Voraussichtlich im August sollen die Förderbescheide per Post versandt werden.

