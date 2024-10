Stand: 09.10.2024 12:36 Uhr Im eigenen Haus ausgeraubt: Diebe bedrohen älteres Paar

Unbekannte haben am Dienstag ein älteres Ehepaar in Schöningen (Landkreis Helmstedt) in deren eigenem Reihenhaus ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilt, klingelten zwei maskierte Täter gegen 19 Uhr. Als der Hausbesitzer öffnete, stürmten die Täter ins Haus. Dabei stürzte der Hausbesitzer und verletzte sich laut Polizei leicht. Im Anschluss hätten die Täter das Ehepaar mit vorgehaltener Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Auch hätten sie das Haus durchsucht, bis sie knapp zwei Stunden später mit Bargeld und Wertgegenständen entkamen. Der Hausbesitzer alarmierte im Anschluss die Polizei, die Fahndung blieb aber erfolglos. Die Täter waren laut Polizei beide etwa 1,80 Meter groß, sprachen Hochdeutsch und waren dunkel gekleidet. Einer war demnach kräftiger Statur, der andere eher schlank. Hinweise zu der Tat an der Straße "Tränke" nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05361) 464 60 entgegen.

