Stand: 18.06.2023 15:48 Uhr Ilsede: Chlorgas in Freibad ausgetreten - fünf Verletzte

Bei Wartungsarbeiten in einem Freibad in Gadenstedt in der Gemeinde Ilsede (Landkreis Peine) ist am Sonntag Chlorgas ausgetreten. Wie die Polizei auf Anfrage des NDR Niedersachsen bestätigte, wurden dabei fünf Menschen verletzt. Die Lage sei wieder unter Kontrolle, momentan trete kein Chlorgas mehr aus, so die Polizei. Zwischenzeitlich war vor einer giftigen Wolke gewarnt worden - Anwohnerinnen und Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Eine reine "Vorsichtsmaßnahme", wie eine Polizeisprecherin sagte. Zum Zeitpunkt des Chloraustritts waren keine Badegäste im Freibad am Bolzberg. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zuerst hatte die "Peiner Allgemeine Zeitung" berichtet.

