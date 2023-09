Stand: 05.09.2023 18:53 Uhr Ilsede: 25-Jähriger Jogger von Auto angefahren - tot

Ein 25-Jähriger ist im Landkreis Peine beim Joggen von einem Auto angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Der Mann war am Montagabend auf einem Feldweg bei Ilsede unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als er eine Straße überquerte, erfasste ihn ein Auto. Der Jogger starb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

