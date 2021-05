Stand: 09.05.2021 12:47 Uhr Illegales Straßenrennen? Vier Schwerverletzte auf B244

Bei einem Unfall in der Nähe von Helmstedt sind am Sonntag vier Menschen verletzt worden. Die Kollision mehrerer Fahrzeuge ereignete sich auf der B244 nahe der Autobahnanschlussstelle Helmstedt-West (Landkreis Helmstedt), wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhren vier Autos zunächst hintereinander, als die Fahrer der hinteren zwei Fahrzeuge ein Überholmanöver starteten. Dabei stießen die beiden Autos nach Polizeiangaben zusammen und prallten gegen ein größeres Verkehrsschild, landeten auf dem Dach und verkeilten sich ineinander. Die vier Insassen konnten sich aus ihren Autos befreien, wurden jedoch schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 80.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einem illegalen Straßenrennen aus. Alle acht Beteiligten sollen sich gekannt haben. Sie seien aus der entsprechenden Szene bekannt, teilte die Polizei mit. Demnach sind sie zwischen 18 und 20 Jahren alt. Bereits am Morgen untersuchte ein Sachverständiger die Unfallstelle.

