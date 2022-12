Stand: 06.12.2022 14:33 Uhr Holzminden: Mann flieht vor Polizei und rammt Streifenwagen

Er missachtete Straßensperren, rammte drei Streifenwagen und fuhr auf zwei Polizisten zu: Ein 25-jähriger Mann hat sich am Montag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch die Landkreise Holzminden und Northeim geliefert. Nach Angaben der Beamten hatte er sich einer Kontrolle widersetzt und war davongefahren. Die Polizei konnte die Verfolgungsfahrt in einem Graben stoppen. Dabei verletzte sich eine Polizistin leicht. Im Auto fanden die Ermittler eine geladene Schreckschusspistole und ein Messer. Möglicherweise stand der Fahrer unter Drogeneinfluss, eine Blutprobe wurde entnommen. Anschließend wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Es entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.12.2022 | 15:00 Uhr