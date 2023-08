Stand: 30.11.2016 18:23 Uhr Höxter: 70 Formen der Misshandlung

Im Prozess gegen ein Ex-Ehepaar aus Höxter (Nordrhein-Westfalen) am Landgericht Paderborn ist am Mittwoch erneut die Angeklagte Angelika W. befragt worden. Sie legte dem Gericht eine lange Liste vor: Mehr als 70 Formen der Misshandlung sind darauf aufgeführt, die sie und ihr Ex-Mann Wilfried W. Frauen zugefügt hätten. Darunter sind Schläge und Beleidigungen, Verbrühen, Würgen und stundenlanges Anketten im Schweinestall. Den größten Teil der Misshandlungen schreibt Angelika W. aber ihrem Ex-Mann zu. Angelika W. und Wilfried W. sind wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen und mehrfacher Körperverletzung angeklagt.

"Strafen" für vermeintliches Fehlverhalten

Den Schilderungen von Angelika W. zufolge gab es in dem Haus in Höxter-Bosseborn ein strenges Bestrafungssystem. Hätten die Frauen sich aus Sicht von Wilfried W. falsch verhalten, habe er sie misshandelt. Die Frauen hätten außerdem schriftlich versprechen müssen, sich zu ändern. Hätten sie danach weitere vermeintliche Fehler begangen, habe auch sie selbst Gewalt angewendet, sagte Angelika W. Dazu sei es bei fünf Frauen gekommen.

Am Mittwoch ging es in der Befragung der Angeklagten hauptsächlich um Ende 2011, als eine Frau aus Magdeburg mehrere Monate auf dem Hof in Bosseborn wohnte. Im Laufe der Verhandlung soll Angelika W. auch noch zu anderen Opfern aussagen.

Frauen per Kontaktanzeige angelockt

Laut Anklage hatten Wilfried W. und Angelika W. über Jahre hinweg Frauen per Kontaktanzeige gesucht, ihr Vertrauen gewonnen und sie in ihr Haus gelockt. Dort sollen die Angeklagten den Willen der Frauen mit seelischer und körperlicher Gewalt gebrochen haben.

Autopanne lässt das Paar auffliegen

Eine Frau aus Uslar, die mit Wilfried W. verheiratet war, starb an den Folgen. Ihre Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Nach Aussage von Angelika W. hat sie den Körper zerstückelt, im Ofen verbrannt und gemeinsam mit Wilfried W. die Asche im Winter am Straßenrand verteilt. Aufgeflogen waren die Angeklagten Ende April diesen Jahres, als sie eine lebensbedrohlich verletzte Frau zurück nach Bad Gandersheim bringen wollten. Weil sie unterwegs eine Autopanne hatten, riefen sie angesichts des gesundheitlichen Zustands der Frau einen Krankenwagen. Das Opfer starb im Krankenhaus und die Polizei wurde auf Wilfried W. und Angelika W. aufmerksam. Insgesamt sollen die Angeklagten mindestens acht Frauen misshandelt haben.

