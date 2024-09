Stand: 21.09.2024 12:08 Uhr Hochzeitsfeier mit Schreckschusswaffen? Polizei ermittelt

Wegen wiederholter Knallgeräusche haben Anwohnende in Göttingen am Freitagnachmittag die Polizei gerufen. Im Süntelweg soll es geknallt haben - dort fanden Beamte nach eigenen Angaben eine größere Hochzeitsgesellschaft vor. Die Feiernden sagten, sie hätten kein Knallen gehört - und verwiesen auf die Trommel-Musik auf der Feier als Ursache. Unter einem Auto in der Nähe entdeckten die Polizisten allerdings eine Schreckschusswaffe. Die rund 80 Feiernden fuhren kurz darauf davon - und dann wurden Knallgeräusche aus der Theodor-Heuss-Straße gemeldet, die möglicherweise aus einem Auto kamen. Zeugen beschrieben den Wagen, den die Polizei daraufhin am Abend in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) fand und kontrollierte. Dabei fand sie eine weitere Schreckschusswaffe. Ob es einen Zusammenhang gibt - auch mit der Hochzeitsfeier - ist noch unklar.

