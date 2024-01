Stand: 10.01.2024 08:09 Uhr Hochwasser beschädigt Gasleitungen in Northeim

An der Northeimer Seenplatte können zwei Erdgas-Rohre derzeit nicht im Normalbetrieb genutzt werden. Nach einem Dammbruch an der Rhume am 25. Dezember seien die Gasleitungen unterspült und beschädigt worden. Das teilte das niedersächsische Umweltministerium mit. Die Leitungen wurden abgeschaltet. Der Netzbetreiber Avacon hat sich mit vier Unternehmen aus dem Bereich Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen) darauf verständigt, dass sie ihren Gasverbrauch reduzieren. So könne verhindert werden, dass das Gas knapp wird, sagte ein Avacon-Sprecher. Private Haushalte seien daher nicht betroffen. Bis Ende dieser Woche soll eine mobile Ersatzleitung aufgebaut werden und in Betrieb gehen.

