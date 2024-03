Stand: 14.03.2024 18:58 Uhr Hochwasser: Straße bei Northeim nach Monaten freigegeben

Die Landesstraße 572 zwischen Hollenstedt und Northeim ist ab Freitag wieder befahrbar. Das hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim am Donnerstag mitgeteilt. Der Wasserstand an der seit mehr als drei Monaten überfluteten Straße sei in den vergangenen Tagen erheblich gefallen, heißt es in der Mitteilung. Allerdings seien "zum Teil erhebliche Schäden" festgestellt wurden. Die maximale Geschwindigkeit sei deshalb auf 30 Stundenkilometer reduziert worden. Der Radweg bleibt nach Auskunft der Behörde weiterhin gesperrt, weil er in Teilbereichen immer noch überschwemmt sei.

