Hitze nicht vertragen? Vermisste Marathon-Läuferin gefunden Stand: 08.09.2023 12:25 Uhr Beim Behörden-Staffelmarathon in Braunschweig ist am Donnerstag eine Läuferin verschwunden. Nach langer, aufwendiger Suche wurde die 25-Jährige gefunden. Die Polizei vermutet, dass sie die Hitze nicht vertragen hatte.

Als zwei Männer die Frau am späten Abend an einer Tankstelle antrafen, habe sie einen sichtlich erschöpften Eindruck gemacht, hieß es von der Polizei. Sie sei aber ansprechbar und unverletzt gewesen. Die 25-jährige Polizistin wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass es ihr inzwischen wieder gut geht. Warum sich die Frau verlaufen hatte, ist noch unklar. Opfer eines Verbrechens sei die Kollegin nicht geworden, so die Polizei. Zu der Zeit des Marathons bewegten sich die Temperaturen in Braunschweig zwischen 28 und 29 Grad.

Sprecher: Suchaktion war für viele Polizisten sehr emotional

Rund 100 Einsatzkräfte, Spürhunde, Drohnen, Boote und Hubschrauber hatten stundenlang nach der 25-Jährigen gesucht. Für viele Polizistinnen und Polizisten sei die Suchaktion sehr emotional gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Schließlich ging es um eine Kollegin. Der Behörden-Staffelmarathon findet einmal im Jahr statt. Dieses Mal starteten mehr als 500 Läuferinnen und Läufer.

