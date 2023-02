Hildesheim: Prozess gegen falsche Polizisten gestartet

Stand: 06.02.2023 06:52 Uhr

Eine Frau im Landkreis Gifhorn wurde vor fast drei Jahren telefonisch aufgefordert, Geld an zwei vermeintliche Polizisten zu übergeben. Der Prozess gegen die beiden ist am Montag in Hildesheim gestartet.