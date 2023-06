Stand: 28.06.2023 15:21 Uhr Hemeln: Niedersachsen und Hessen teilen sich die Kosten für Fähre

Die Bundesländer Niedersachsen und Hessen teilen sich zukünftig die Betriebskosten für die Weserfähre zwischen Hemeln (Landkreis Göttingen) und Veckerhagen in Reinhardshagen (Landkreis Kassel). Der Göttinger Landrat Marcel Riethig (SPD) und der Kasseler Regierungspräsident Mark Weinmeister (CDU) haben am Mittwoch auf der Fähre einen dahingehenden Vertrag unterzeichnet. Rückwirkend zum 1. Januar 2023 sollen die Kosten nun zu gleichen Teilen getragen werden. Bislang ist nur das Land Hessen, als Eigentümerin der Fähre für den Betrieb aufgekommen. Die Gierseilfähre wird für den Fahrzeug- und Personenverkehr genutzt und ist in dem rund 30 Kilometer langen Weserabschnitt zwischen Hann. Münden und Gieselwerder die einzige Querung über den Fluss. Angetrieben wird sie nur durch die Flussströmung, kommt also ohne Motor aus. Eine Fährverbindung an dieser Stelle gibt es nachweislich seit dem Jahr 1342.

