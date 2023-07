Stand: 12.07.2023 07:38 Uhr Helmstedt: Feuerwehr rettet Schwangere mit Drehleiter

In der Nacht zu Mittwoch hat es in einem Hochhaus in Helmstedt gebrannt. Das Gebäude wurde vollständig evakuiert, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Helmstedt. Eine schwangere Frau sei mit einer Drehleiter von einem Balkon gerettet worden. Das Feuer war im dritten Stock in der Küche der Nachbarwohnung ausgebrochen, konnte aber schnell gelöscht werden. Die Wohnung, in der es gebrannt hat, ist zur Zeit nicht mehr bewohnbar. Die anderen Bewohner konnten nach anderthalb Stunden ins Mehrfamilienhaus zurückkehren. Verletzt wurde niemand.

