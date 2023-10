Stand: 11.10.2023 08:27 Uhr Helfer retten 95-jährigen Pilzsammler nach Stunden aus Moor

Helfer von Polizei, Rotem Kreuz und Feuerwehren haben bei Barwedel (Landkreis Gifhorn) einen hochbetagten Mann aus einem Moor gerettet. Laut Polizei wurde der 95-Jährige am späten Dienstagabend gefunden. Er steckte demnach bis zur Hüfte in einem Moorloch fest. Der Rentner war unterkühlt, ansonsten aber unverletzt, so ein Sprecher der Polizei Gifhorn. Der 95-Jährige war am Dienstagmorgen zum Pilzesammeln in den Wald gegangen. Als er am Abend nicht nach Hause zurückkehrte, riefen Angehörige die Polizei. Mithilfe einer Drohne entdeckten die Retter den hilflosen Mann schließlich abseits eines Weges. Er berichtete den Rettern davon, dass er vom Weg abgekommen und im Moor eingesunken sei und sich nicht selbst habe befreien können. Der Senior habe schon häufiger allein in dem Gebiet Pilze gesammelt. Mehr als 50 Helfer waren bei der Suchaktion im Einsatz. Beteiligt waren neben Drohnen auch Suchhunde und ein Helikopter der Bundespolizei.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 11.10.2023 | 06:30 Uhr