Stand: 27.07.2023 20:14 Uhr Haushalt ausgeglichen: Hann. Münden baut Schuldenberg ab

Hann. Münden macht bei der Pro-Kopf-Verschuldung Fortschritte, wie aktuelle Zahlen des Landesamts für Statistik zeigen. Im landesweiten Vergleich verbesserte sich die Stadt vergangenes Jahr um 31 Plätze. Den Zahlen zufolge schneiden in Süd- und Ostniedersachsen Bovenden, Göttingen, Bad Sachsa, Wolfsburg, Königslutter, Salzgitter und Braunlage schlechter ab. Hann. Münden legte das zweite Jahr in Folge einen ausgeglichenen Haushalt vor. Diesen hat die Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen nun genehmigt, wie die Stadt mitteilte. 2020 und 2021 hatte die Behörde den Haushalt noch abgelehnt. Hann. Münden hat weiterhin hohe Schulden in Form von Liquiditätskrediten. Diese Schuldenlast werde durch den neuen Haushalt von 42 auf 37 Millionen Euro sinken, sagte ein Sprecher.

