Stand: 30.07.2024 08:00 Uhr Haus brennt - Bewohner versuchen, Gegenstände zu retten

In Vordorf (Landkreis Gifhorn) ist am Montagnachmittag der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Gifhorn versuchten die Bewohner und ihre Nachbarn noch bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte, ihr Hab und Gut aus dem brennenden Haus zu retten. Drei Personen atmeten dabei giftige Rauchgase ein und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Insgesamt 185 Feuerwehrleute aus allen 16 Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Papenteich waren im Einsatz. Es dauerte fünf Stunden, bis sie das Feuer unter Kontrolle hatten. Was den Brand ausgelöst hat, ist laut Kreisfeuerwehr Gifhorn noch unklar.

