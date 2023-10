Stand: 27.10.2023 18:53 Uhr Hat 37-Jähriger kiloweise Drogen nach Deutschland gebracht?

In Holzminden ist am Mittwoch ein Mann festgenommen worden, der in der Vergangenheit Betäubungsmittel im zweistelligen Kilogramm-Bereich von Spanien nach Deutschland gebracht haben soll. Wie die Ermittlungsbehörden am Freitag mitteilten, wurden bei der Festnahme des mit Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen weitere Drogen und Beweismittel gefunden. In der Wohnung des Festgenommenen seien Hinweise gefunden worden, dass dort auch Drogen hergestellt worden sein könnten. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min