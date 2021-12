Hass im Netz: Vier Razzien in Niedersachsen Stand: 01.12.2021 17:00 Uhr Die Polizei ist am Mittwoch gegen Hass- und Mordaufrufe im Netz vorgegangen. Fahnder durchsuchten Objekte in Bovenden, Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) sowie Verden und Brake (Landkreis Wesermarsch).

Beamte des Landeskriminalamts stellten dabei nach eigenen Angaben zahlreiche Computer, Smartphones und Tablets sicher, wie Oberstaatsanwalt Frank-Michael Laue von der Staatsanwaltschaft Göttingen NDR Niedersachsen sagte. Man ermittele gegen die Beschuldigten unter anderem wegen Volksverhetzung, Beleidigung und dem Aufruf zu Straftaten. Es soll sich bei diesen Personen um sogenannte Corona-Leugner und Impfgegner handeln. Federführend bei den Ermittlungen ist die "Zentralstelle für die Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet", die in Göttingen angesiedelt ist.

Mordaufruf via Telegram - Festnahme

Außerdem nahmen Fahnder am Mittwoch einen Mann aus Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) in Stuttgart fest. Der Mann soll vor einigen Tagen in Baden-Württemberg untergetaucht sein, weil er per Haftbefehl gesucht wurde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, beim Messengerdienst Telegram zu Mord aufgerufen, Personalien seiner möglichen Zielpersonen ins Netz gestellt und Feindeslisten veröffentlicht zu haben, so Oberstaatsanwalt Laue. Der Beschuldigte sei demnach beim Verfassungsschutz als Betreiber einer Reichsbürgerorganisation bekannt. Spezialisten stellten die Social-Media-Kanäle des Beschuldigten ab. Zudem durchsuchten Beamte die Wohnräume zweier mutmaßlicher Komplizen des Mannes.

Havliza spricht von "schleichendem Gift"

Anlass für die Razzien war ein bundesweiter Aktionstag gegen Hass im Netz. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) sagte: "Wir müssen uns wehren gegen das schleichende Gift von Hass und Hetze, das in unseren öffentlichen Diskurs eindringt und Menschen verstummen lässt." Durch Hass im Netz werde nicht nur der Betroffene persönlich, sondern auch die politische Diskussion als solche angegriffen. Der Aktionstag setze ein deutliches Zeichen. "Wer Hasspostings im Netz verbreitet, muss mit einer Durchsuchung rechnen", so Havliza. Hasspostings seien inzwischen trauriger Alltag, vor allem in der Diskussion rund um Corona und der Corona-Impfung, frauenverachtenden Mitteilungen sowie Antisemitismus.

