Harz: Autofahrer fährt Hund tot und flüchtet

In Wolfshagen im Harz (Landkreis Goslar) hat ein Autofahrer einen Hund überfahren. Der schwarze Mischlingshund verstarb. Nach Angaben der Polizei Goslar soll der Autofahrer am Dienstagvormittag nach dem Unfall ausgestiegen sein und den Hund mit seinen Füßen auf den Gehweg gestoßen haben. Anschließend sei er in Richtung Langelsheim (Landkreis Goslar) geflüchtet. Der Unfall ereignete sich vor der Touristinfo in Wolfshagen im Harz. Der unbekannte Mann fuhr laut Polizei ein schwarzes Auto mit Goslarer Kennzeichen. Die Polizei sucht jetzt nach dem Autofahrer und Zeugen. Wer Hinweise hat, solle sich bei der Polizeistation Langelsheim unter Telefon (05326) 97 87 80 melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.07.2024 | 06:30 Uhr