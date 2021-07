Stand: 20.07.2021 09:07 Uhr Hann. Münden: In der Moschee gibt's heute Spontan-Impfungen

Corona-Impfungen ohne Termin gibt es heute Vormittag in der Moschee in Hann. Münden. Noch bis 12 Uhr kann jeder spontan vorbeikommen, sagte ein Sprecher des Landkreises Göttingen. Das Angebot richtet sich an Besucher des Festgebets am Morgen des islamischen Opferfestes, aber auch an alle anderen Interessiertem, unabhängig von Glauben und Konfession. 200 Impfdosen - sowohl auf mRNA- als auch auf Vektorbasis - stehen zur Verfügung. Der Moscheeverein ermöglicht die Aktion in seinen Räumlichkeiten und informiert seine Mitglieder zum Thema Corona-Impfung.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 20.07.2021 | 07:30 Uhr