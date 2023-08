Stand: 14.08.2023 15:24 Uhr Hahnenklee: Geklauter Hahn kommt nach vier Jahren per Post

Mehr als vier Jahre nach seinem Verschwinden ist das Wahrzeichen von Hahnenklee (Landkreis Goslar), ein metallener Hahn, überraschend wieder aufgetaucht. Wie die Stadt Goslar mitteilte, kam der Hahn bereits am 1. August gut verpackt in einem Paket zurück in seine Heimat. Die neun Kilogramm schwere Postsendung sei in der Uckermark aufgegeben worden, hieß es. Dort habe ein Forstwirt den Hahn bereits vor einem Jahr auf einem Müllberg gefunden und jetzt beim Aufräumen wiederentdeckt. Die darauf folgende Recherche habe ergeben, dass der Hahn aus dem Goslarer Ortsteil Hahnenklee stammen müsse. Dort war nach dem Diebstahl Ende 2018 umgehend ein neuer Hahn in Auftrag gegeben worden. Seit 2019 steht dieser auf dem Brunnen in Hahnenklee. Nun ist noch offen, ob er den Platz für seinen Vorgänger wieder räumen soll.

