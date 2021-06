Stand: 14.06.2021 19:06 Uhr Haftantrag gegen 19-Jährigen nach Kneipenstreit in Peine

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat einen Haftantrag gegen einen 19-Jährigen gestellt, der in der Nacht zum Sonntag in einer Gaststätte in Peine einen Mann mit einem Messer verletzt haben soll. Ihm wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, so die Staatsanwaltschaft am Montag. Bei dem Streit sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon lebensgefährlich. Er musste operiert werden. Laut Polizei hatten mehrere junge Männer in einer Gaststätte gestritten. Dabei sei der 19-Jährige dazugekommen und habe mit einem Messer auf sein Opfer eingestochen. Der 19-jährige Verdächtige wurde noch in der Gaststätte festgenommen. Ein zweiter Beschuldigter wurde wenig später in seiner Wohnung in Peine gestellt.

