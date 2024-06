Stand: 06.06.2024 22:28 Uhr Häusliche Gewalt: Mann in Göttingen bekommt Bewährung

In Göttingen ist am Donnerstag ein 57-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt worden. Nach Ansicht des Amtsgerichtes hat der Mann im März 2022 mehrfach mit einem festen Gegenstand auf seine Ehefrau eingeschlagen. In der Anklage der Staatsanwaltschaft war von einem Holzknüppel die Rede. Das Gericht begründete sein Urteil damit, dass die Aussagen der Nachbarin im Prozess sehr plausibel gewesen seien. Die Angaben passten zudem zu den Fotos von den Verletzungen, die damals im Krankenhaus angefertigt wurden. Das Gericht hielt dem Angeklagten zugute, dass er bislang keine Vorstrafen hat und die Eheleute offenbar wieder zusammengefunden hätten. Daher wurde die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt.

Weitere Informationen Verden bekommt neues Zentrum für Opfer häuslicher Gewalt Frauenhaus sowie Beratungs- und Interventionsstellen sollen in dem geplanten Neubau künftig unter einem Dach arbeiten. (08.03.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.06.2024 | 08:30 Uhr