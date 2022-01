Güterzug und Auto stoßen zusammen - keine Verletzten Stand: 25.01.2022 16:30 Uhr In Sunstedt bei Königslutter ist am Dienstag ein Güterzug an einem Bahnübergang mit einem Auto zusammengestoßen. Niemand wurde verletzt.

Laut Bundespolizei fuhr der Zug mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Kilometern in der Stunde auf den Bahnübergang zu, als der 53-jährige Fahrer des Wagen unmittelbar vor dem Erreichen des Zuges beschleunigte und eine Halbschranke umfuhr. Zug und Auto kollidierten. Der Wagen wurde den Beamten zufolge von den Gleisen geschleudert und landete in einem Graben.

Keine technische Störung an Schranke

"Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt", so die Bundespolizei. Der 53-Jährige konnte sein demoliertes Auto eigenständig verlassen, stand jedoch unter Schock. Nach Schätzungen entstand an der Lok ein Schaden von rund 30.000 Euro. Das Auto erlitt einen Totalschaden. Ersten Ermittlungen gab es keinen technischen Defekt an der Schrankenanlage. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Bahnstrecke zwischen Helmstedt und Braunschweig war in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.01.2022 | 15:00 Uhr